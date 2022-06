Akuuttihoidosta irtisanoutunut kymmeniä – yöpäivystys joudutaan sulkemaan kesäksi Tampereella: Hoitaja avaa MTV:lle tilanteen armottomuutta

Taysin HR- johtaja Raija Ruoranen kertoo, että akuuttihoidon alueelta, eli päivystyksestä sekä pieni määrä teho-osaston hoitajista on irtisanoutunut kevät-talven aikana. Irtisanoutumisia on yhteensä noin 30.

Henkilökunta kuormittunutta

– Määrät on monen asian summa. Taustalla on klassisia syitä, eläköitymistä, jotkut haluavat päivätyöhön ja joillain on henkilökohtaisia syitä. Tunnistetaan myös, että henkilökunta on kuormittunut. Potilasmäärät ovat suuria ja jatkohoitoon pääseminen on erityisen vaikeaa. Tähän on yritetty löytää ratkaisua, mutta tähän mennessä sitä ei ole vielä löytynyt.