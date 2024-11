Kaksoisleuasta ja rypyistä eroon ilman pistoshoitoja? Tällainen on trendaava gua sha

Sosiaalisen median ehkä kuumin kauneudenhoitotrendi on luultavimmin tällä hetkellä gua sha.

Gua shat ovat olleet äärimmäisen suosittuja ympäri maailmaa viime vuosina. Edelleen on kuitenkin monia, joille termi saattaa olla vielä varsin tuntematon.

Kuulostaa varsinaiselta ihmeeltä, jos se kaikkeen tuohon pystyy. Ei siis ihme, että sosiaalinen media on pullollaan erilaisia guashaamiseen liittyviä neuvoja ja rutiineja.

Luonnollinen vaihtoehto

Suomen johtavia gua sha -menetelmän osaajia on Isossa-Britanniassa asuva kauneuden asiantuntija Katja Kokko .

– Gua sha on tullut elämääni noin seitsemän vuotta sitten, hän kertoo MTV Uutisille puhelimitse.

Yli 25 vuotta kauneudenhoitoalalla toiminut kosmetologi Katja Kokko kertoo Yin your skin -sivustollaan, että gua sha on luonnollinen vaihtoehto kosmeettisille injektiohoidoille.

Koulutettuja on reilu 200 Suomessa. Voidaan siis puhua Suomen kentällä todellisesta asiantuntijasta.

Kosmetologian lisäksi Kokko on joogaopettaja, akupunktiohoitaja ja luonnonkosmetiikan tuotekehittäjä. Hän on myös opiskellut ihonhoidon manuaalitekniikoita. Se tarkoittaa esimerkiksi manuaalista lymfaterapiaa kasvoille ja kaulalle, sekä sidekudosmanipulaatiota kasvoille ja kaulan alueelle.

Mistä guashaamisessa on kyse?

– Tätä tekniikkaa on käytetty sellaisten vaivojen hoitoon, jotka ovat niin sanotusti jääneet lihasten ja ihon väliseen tilaan, Kokko kertoo.

Kyseisellä kiinalaisen lääketieteen kansanparannusmenetelmän avulla on voitu hoitaa muun muassa flunssaa, migreeniä, selkäkipuja ja ruuansulatusongelmia.

Kosmeettinen gua sha eroaa perinteisestä

Kosmeettinen guashaaminen on ottanut vaikutteita erityisesti sidekudosmanipulaatiosta ja manuaalisesta lymfakäsittelystä. Nimensä mukaisesti se on kauneudenhoitoon kehitetty menetelmä.

Tämän ajatuksen myötä Kokko itse on integroinut omaan tekniikkaansa gua sha -välineillä erilaisia elementtejä sidekudosmanipulaatiosta, lymfaterapiasta ja akupainannasta.

Ikääntyminen ja juonteet

Jo olemassa olevasta rypystä ei pääse enää kokonaan eroon, varsinkaan, jos se on jo piirtynyt ihon pohjaan pysyvästi. Sitä voidaan kuitenkin gua shan avulla madaltaa.

Onko väärää tapaa gua shata?

Kun guashaamista googlettaa, monessa paikassa kerrotaan, että jokaisella on oma tekniikkansa, eikä ole olemassa väärää tapaa guashata. Kokko yhtyy tähän arvioon.

– Tee, mikä tuntuu hyvältä. Kunhan et murjo itseäsi. Jos sinulla kipeytyy mitkään lihakset tai aiheutat ihoon shan, niin silloin olet tehnyt jotain väärin. Niin kauan, kun asiat tuntuvat hyvältä ja koet saavasi siitä hyötyä, niin anna palaa, Kokko kannusta.

Jos haluat parhaita mahdollisia tuloksia, on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, millainen tekniikka on.

Kokko uskoo, että guashaaminen on trendinä rantautunut Suomenkin markkinoille Yhdysvaltojen kautta. Hän arvioi, että valtaosa ihmisistä ei edes tiedä, millä kaikilla tavoilla sidekudosta voidaan manipuloida. Se ei kuitenkaan välttämättä haittaa.

– En halua olla se tyyppi, joka kertoo, mikä on oikein ja väärin, Kokko kertoo.

Guashaamisesta on äärimmäisen hankala antaa kirjallisia ohjeita.

Taikakiviä vai hölynpölyä?

Luonnonkivet on yhdistetty myös taikakiviin. Ruusukvartsin uskotaan olevan rakkauden kivi, kun taas liilan ametistin kerrotaan olevan luonnollinen rauhoittaja.

– Se on hyvä kysymys. En henkilökohtaisesti itse juuri ajattele kivien energiaominaisuuksia. Minulla ei henkilökohtaisesti ole niin herkkää kykyä, että aistisin mitään tuollaista, Kokko arvioi.

Hän kuitenkin uskoo, että hyvin muotoiltu kivinen lasta on ylivoimainen monipuolisuutensa ansiosta. Kokolla on hänen itsensä suunnittelemia gua sha -välineitä, joten hän tietää, mistä puhuu.

– Tämä on pohjimmiltaan kiinalaisen lääketieteen menetelmä, jolla on tosi pitkät perinteet siinä kulttuurissa. Kiinassa on perinteisesti käytetty mustaa bian-kiveä tai xiuyan-jadea, Kokko kertoo.