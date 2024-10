Huulirasvariippuvuudesta ei ole helppoa ulospääsyä – tässä vinkit vieroitukseen

Ihminen on tapojensa orja

Todellisuudessa kyseessä ei ole mikään fysiologinen riippuvuus. Huulirasvan jatkuvassa levittämisessä on enemmänkin kyse pinttyneestä tavasta.

– Olen sitä mieltä, että totutat itsesi siihen. Uskon, että tässä on enemmänkin tavasta kyse. Huulet ovat tottuneet siihen jatkuvaan rasvaukseen, toteaa SKY-CIDESCO kosmetologi Anne Lohiniva .

Lohiniva vertaa tapaa arkiseen hampaidenpesuun. Moni on tottunut siihen, että hampaat pestään kaksi kertaa vuorokaudessa, aamuin ja illoin.

– Tässä ei ole oikotietä onneen. Tiedän itsekin, että on ihmisiä, jotka levittävät huulirasvaa kerran tunnissa, Lohiniva toteaa.

Huulirasvariippuvuus on luonteeltaan harmiton vaiva, josta on mahdollista päästä eroon. Sen takia kyseessä on enemmän tapa tai tottumus kuin ongelmaksi tai sairaudeksi laskettava riippuvuus.