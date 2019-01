Kaksi vuotta sitten koko maailma seurasi, kun poikavauvojen päät erotettiin toisistaan – tältä kaksoset näyttävät nyt!

Jadonille ja Aniasille tehtiin hieman yli vuoden ikäisinä riskialtis leikkaus, jonka tarkoituksena oli erottaa poikien kallot sekä aivot. New Yorkin sairaalassa lääkäri James Goodrichin johdolla tehty leikkaus kesti yhteensä yli 27 tuntia ja mukana operaatiossa oli yli 40 lääkäriä ja hoitajaa.

Pojat kasvavat eri tahtia

Siinä missä Jadon kävelee ja opettelee tällä hetkellä jo kirjaimia, on Anias kamppaillut muun muassa hengityksen ja liikkumisen kanssa. Anias lopetti viime vuonna päänsä nostamisen, sillä aivoihin oli kertynyt niin paljon nestettä.

Lapsi on kärsinyt myös pahasta ihottumaa aiheuttavasta ekseemasta ja äidin mukaan hänen jalkansa ovat olleet kuin "raakaa lihaa".

Isän mielestä leikkaus oli oikea ratkaisu

Äidin mukaan lääketieteellisen vuoren kavunnut Anias voi kuitenkin nyt paremmin kuin koskaan. Pää on kohentunut ja nielu- ja kitarisojen poiston jälkeen Anias on pystynyt hengittämään normaalisti.

Vanhempien toivo on palannut.

– Hän kehittyy. Se on hidasta, mutta sitä tapahtuu joku päivä, Christian McDonald kertoo.

Vaikka takana onkin isoja koettelemuksia, isän mielestä leikkaus on ollut epäilemättä poikien kannalta oikea ratkaisu.

– Se oli asia, jonka pojat tarvitsivat, ja me teimme sen. Halusimme antaa heille mahdollisuuden. Vaikka he eivät tule ikinä olemaan täysin normaaleja lapsia, se ei tarkoita sitä, etteivätkö he voisi elää hyvää elämää, hän kertoo.