Kaksi vihreiden kansanedustajaa ei aio äänestää sote-uudistuksen puolesta – ryhmäjohtaja: "Edustajien kanssa on käyty aiheesta keskusteluja"

Lähes neljännesmiljardin vaje

Useiden vuosien ajan eri hallitusten voimin yritetty sote-uudistus on viimein edennyt eduskunnassa loppusuoralle. Uudistuksen hyväksymisestä on määrä äänestää eduskunnassa ensi viikolla.

"Tekemättä jättäminen ei ole ratkaisu"

– Edustajien kanssa on käyty aiheesta keskusteluja. Vihreissä ei ole ryhmäkuria, mutta lähtökohta on aina ollut se, että kun hallituksessa ollaan, niin hallituksen esityksiä kannatetaan. Niistä on yhdessä hallituksessa neuvoteltu ja ryhmä on niihin sitoutunut, Kari kirjoitti STT:lle.