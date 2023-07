Kaksi työntekijää sanoi Ronille, miksi hän ei pääse ravintolaan – päällikkö kiistää videolla kerrotun ohjeistuksen

Se oli ollut hauska ilta. Artisti ja somevaikuttaja Roni Kultalehmus, taiteilijanimeltään Roni True, oli kahden ystävänsä kanssa viettänyt mukavan päivän Helsingissä.

Miehet olivat pelailleet TikTok-peliä ja seuraavaksi oli tarkoitus mennä vielä jonnekin syömään ennen kotiin lähtöä. Kolmikko oli kulkemassa Anna K -karaokeravintolan ohi, kun Kultalehmus sai idean. Räppärinä hän laulaa mielellään ja hän ehdotti, että he pistäytyisivät vielä vetämään yhden biisin.

Kultalehmus kertoo, että hän ehti ravintolan tuulikaappiin asti, kun he kuulivat portsarin huudahtavan peräänsä. Miehet pysähtyivät ja ovimies tuli selittämään tilanteen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Hän sanoi tilanteen olevan se, ettei hän voi päästää meitä sisään, koska heillä on sellainen ohjeistus, ettei romaneita päästetä ravintolaan. Näin, että hän oli tilanteesta pahoillaan. Hän jatkoi vielä, että vaikka hän päästäisi niin kohtelu sisällä olisi sama. Portsari kertoi myös, että linjaus on tullut "ylempää".

Kultalehmus korostaa, että ovimies oli tilanteessa koko ajan asiallinen ja vaikutti olevan pahoillaan. Miehet eivät jääneet väittelemään asiasta, vaan poistuivat.

Nöyryytys

Tilanteen teki entistä ikävämmäksi se, että ravintolan edustalla oli useampi ihminen näkemässä.

– Joku mun fani oli siinä ja tunnisti mut. Hän tuli kättelemään ja tervehtimään ja kertoi, että on kuunnellut mun biisejä pienestä asti. Olin tosi nolona siinä, kun hän kysyi, miksei me päästy sisään. Se oli piste iin päälle sille nöyryytykselle.

Kultalehmus päätti selvittää asiaa hieman lisää. Hän löysi ravintolan puhelinnumeron netistä, puhelin laitettiin kaiuttimelle ja mukana ollut kaveri kuvasi puhelun.

Kuuntele tallenne keskustelusta jutun alussa olevalta videolta.

Kävi ilmi, ettei portsari ei ollut ainoa, jonka käsityksen mukaan romanit pitää käännyttää ovelta. Puhelun aikana työntekijä vahvistaa ovimiehen toimineen ylempää tulleen ohjeistuksen mukaan.

Erityiskohtelua tarjottiin

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Työntekijä sanoo vielä, että koska Kultalehmus on somevaikuttaja ja räppäri, johto olisi voinut tehdä hänen kohdallaan poikkeuksen, jos asiasta olisi sovittu ennakkoon.

– Tuntui tosi turhauttavalta. Miten asiat ovat vielä näin? Nyt on 2023, ihmisoikeuksien kanssa on otettu isoja steppejä eteenpäin, niin vieläkin tätä on varsinkin romanien kohdalla. Epäreiluuden huippu oli, että esittelin itseni puhelun aikana somevaikuttajana ja räppärinä, niin hän sanoi, että jos soittaisin ravintolatoiminnon päällikölle, hän voisi katsoa minun kohdaltani asiaa eri lailla.

Kultalehmus sanoo, että työntekijän lausahdus tuntui pahalta. Hän ei halua erityiskohtelua, vaan kaikkia kohdeltavan tasapuolisesti.

– Ihan epärealistinen tilanne. Entäs ne kaikki muut romanit? Mä en suostu minkäänlaiseen erityskohteluun. Jos romanit, tai jokin muu vähemmistö ei ole tervetullut, niin en itsekään mene sellaiseen paikkaan.

Kultalehmus otti yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun. He päättivät yhdessä, että rikosilmoitus on paras tapa edetä.

Kultalehmus päätti jakaa kuvatun videon sosiaalisessa mediassa ja kolmikko teki tapahtuneesta rikosilmoituksen.

"En usko, että sinä pystyt tuota sanoa"

Ravintolatoiminnon päällikkö Kreeta Kontio on pahoitellut asiaa Kultalehmukselle. MTV Uutiset tavoitti Kontion puhelimitse. Hän sanoo heti alkuun, ettei mielellään kommentoi asiaa enää, koska asiasta on käynnissä rikostutkinta.

– En kommentoi enää mitään. Annan henkilökunnan olla rauhassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kontio kiistää, että mitään romaneita syrjivää ohjeistusta olisi annettu. Kontio on ravintolatoiminnon päällikkö ja esihenkilö useammassakin ravintolassa. Eli kaikki romanit ovat heidän ravintoloihinsa aina tervetulleita?

– On totta kai. Meillä on joka ilta jossain päin Suomea heitä laulamassa ja tanssimassa. Eilenkin. En nyt osaa tältä seisomalta sanoa, että missä ravintolassa on ollut, mutta on ollut. Ei meillä ole sellaista epäselvyyttä koskaan ollut. Romanit ovat aina olleet meillä tervetulleita, ihan aina.

Kontio kertoo, että ravintolan omistaja on myös tietoinen tapahtuneesta.

–Jaamme tämän johtohomman hänen kanssa ihan päivittäin. Tämä on hyvin epäselvä kuvio meille molemmille, että olisi mitään muuta linjaa ikinä ollut. Meillä on paljon romaneja, jotka käyvät meillä tosi aktiivisesti. Tämä on sinänsä tosi absurdi tilanne.

Kontio sanoi aiemmassa haastattelussa Helsingin Sanomille aikovansa keskustella videolla puhelimen päässä olevan työntekijän kanssa. Kontio ei halua sanoa, onko ravintolan linjaus romaneista tehty nyt kaikille työntekijöille selväksi.

– No en tähän kommentoi, niin kuin sanoin. Meillä ei ole ollut tällaista linjausta, kuten sanoin. Meillä ei ole koskaan ollut mitään epäselvyyttä, romanit ovat aina päässeet meille joka ikiseen ravintolaan.

Romanikiellon esitti sekä ravintolan portsari että Kultalehmuksen someen jakamalla videolla puhuva työntekijä. Tätä Kontio ei kiistä.

– Kyllä. He ovat ihan sanoneet sen siinä.

Kontion mielestä työntekijöiden ohjeistuksissa ei ole ollut epäselvyyttä, vaikka saman ravintolan kaksi eri työntekijää on ollut siinä käsityksessä, ettei ravintolaan saanut päästää romaneja.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– No en minä usko, että sinä pystyt tuota sanoa enkä minä ainakaan pysty tuota sanoa, että heillä olisi mitään epäselvyyttä asiasta. Olen nyt sanonut, etten kommentoi tätä, niin se menee eteenpäin ja minulla se homma on tässä, ettei meillä koskaan ole ollut tällaista ohjeistusta. Viranomaiset hoitavat tämän parhaaksi näkemällään tavalla.

Kontio kuvailee olleensa tapahtuneesta äimänkäkenä koko ajan, eikä ymmärrä edelleenkään, miten tapahtumaketju on voinut tapahtua.

Hän ei kommentoi, onko nauhalla esiintynyt henkilö edelleen töissä ravintolassa. Kontio ei halua kommentoida myöskään sitä, oliko rikosilmoituksen tekeminen ja sen myötä asian selvittäminen hänestä hyvä asia.

– Tuohon minä en sano mitään. Minulla ei ole hyvää eikä mitään muutakaan sanottavaa. En osaa sanoa, miksi tämmöistä on tapahtunut, se on ollut minun kantani alusta asti. Omalta kohdaltani en osaa tähän muuta sanoa.

Ainoa Kultalehmus

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kultalehmus kohtaa syrjintää. Itseasiassa hän on kohdannut syrjintää siinä määrin, että hän on vaihtanut sukunimensä päästäkseen työhaastatteluihin.

Se auttoi, nykyään hän on työelämässä.

– Syrjintä on ikävän arkipäiväistä. Olen joutunut jopa keksimään itselleni uuden oman sukunimen, jotta työllistyisin. Olen maapallon ainut Kultalehmus.

Romanien kohtaamiin ennakkoluuloihin vaikuttaa nimen lisäksi myös ulkoinen olemus ja pukeutuminen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kultalehmus kertoo, että romanit kohtaavat niin paljon syrjintää, että siihen varaudutaan ennaltaehkäisevästi. Esimerkiksi ystäväporukalla suunniteltua illanviettoa saattaa edeltää muistiinpanojen vaihtelu siitä, mihin ravintolaan kannattaa lähteä edes yrittämään sisään.

– Moni romani yrittää olla hakeutumatta tilanteisiin, joissa syrjintää tapahtuu. Kun romanit lähtevät viettämään iltaa jonnekin, juttelevat keskenään siitä, että minne romanit pääsevät sisään ja valitsevat sitten niistä vaihtoehdoista. Jotkut saattavat soittaa ravintolaan etukäteen, että hei pääseekö teille romanit sisään.

Kultalehmus uskoo, että asiat ovat vielä jonain päivänä paremmin ja pitää tärkeänä, että syrjintä tuodaan esiin.

Kultalehmus postasi kokemuksensa Instagramiin ja video on levinnyt laajalle sosiaalisen median alustoilla.