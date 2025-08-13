Kaksi suomalaisheittäjää kiskaisi päälle 80 metrin

Sekä Toni Keränen että Eemil Porvari heittivät keihästä yli 80 metriä Oulun gp-kilpailussa keskiviikkona.

Toni Keränen voitti vastatuuleen käydyn keihäskisan tuloksella 81,46. Toiseksi sijoittunut Eemil Porvari sai puolestaan kepin kantamaan 80,19.

Oulun uusi mondo-pinta toi Keräsen mukaan heittoon pientä lisähaastetta.

– Rata oli hyvä ja tosi nopea. Ensimmäisen heiton jälkeen piti ottaa askelmerkkiä metri taaksepäin, Keränen kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

– Ei kyllä osunut. Pisinkin oli tänään tosi pehmeä.

Myöskään Porvari ei ollut tyytyväinen.

– Välineen hallinta oli vähän hukassa. Keihät lähti laahaamaan ja korkealle. Pisin heitto taas lähti matalalle kyntämään. Tuntuu, että tehoa on ihan hyvin, mutta ei vaan osu ihan kohdalleen, hän sanoi.

Liettuan Edis Matusevičius kiskaisi kolmanneksi mitalla 79,10, ja 76,44 heittänyt Lassi Etelätalo oli neljäs.

Keränen on kauden kotimainen tilastokärki tuloksella 82,26. Porvari on heittänyt tänä vuonna pisimmillään ennätyksensä 81,55 maaliskuussa.