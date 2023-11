Kaksi naispuolista maahantulijaa paleltunut Vartiuksessa: "Ihan klassinen jäätyminen"

Tulijat puhutetaan lämpimässä

Vartiuksessa on Kinnusen mukaan ollut tänään reilut 10 astetta pakkasta. Kylmän viiman takia pakkanen on tuntunut lukemia kylmemmältä.

– Meillä on lämmin tila, jossa me muutoinkin asianmukaisesti ihmisiä puhutetaan ja suoritetaan turvallisuustarkastusta. Saavat sitten ruokaa ja juomaakin aika äkkiä. Ja jos on tarvis ensihoidon hoitotoimenpiteille, semmoinenkin me saadaan hyvin äkkiä. Myös SPR:n osasto on valmiina omin voimin tukemaan meitä tässä tehtävässä, Kinnunen toteaa.