MTV Uutisten tieto: Hallitus koolle tänään, jos esitys itärajan sulkemiseksi läpäisee juridisen tarkastelun

Jos aikataulu tänään venyisi liian myöhään on mahdollista, että valtioneuvoston istunto ja tiedotustilaisuus siirtyvät huomiselle, kertoo hallituslähde MTV Uutisille.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun pykälä sovelletaan ja siksi sen juridinen valmistelu on tehtävä erityisen tarkasti, koska kyseessä on nyt ennakkotapaus.