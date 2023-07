YK alkoi purkamaan "maailman suurinta tikittävää aikapommia" Punaisellamerellä – tästä operaatiossa on kyse

Tankkeri on ollut ankkuroituna 50 kilometrin päässä Jemenin rannikosta 1980-luvulta lähtien.

– YK on aloittanut operaation purkaakseen maailman suurimman tikittävän aikapommin. Jemenin rannikolla on nyt käynnissä monimutkainen meripelastusoperaatio, sanoi järjestön pääsihteeri Antonio Guterres .

Tankkeri on 47 vuotta vanha ja sen runko on syöpymässä. Siitä on määrä siirtää pois 1,14 miljoonaa barrelia Marib-laadun öljyä. Operaation hinnaksi YK ilmoitti 143 miljoonaa dollaria.