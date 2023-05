Taistelut jatkuvat Sudanissa – jo yli 750 saanut surmansa ja tuhannet haavoittuneet

Taistelut Sudanin asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä ovat jatkuneet jo neljättä viikkoa. Armed Conflict Location and Event Data Project -järjestön mukaan taisteluissa on kuollut yhteensä yli 750 ihmistä ja yli 5 000 on haavoittunut. Sadattuhannet ovat paenneet taisteluita.