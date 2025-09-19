Kainuun rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen.
Rajavartiosto otti torstaina aamupäivällä Kuhmossa kiinni ulkomaalaisen miehen, jonka epäillään ylittäneen rajan laittomasti maastoitse Venäjältä Suomeen.
Rajavartioston partio otti miehen kiinni rajan läheisyydestä Kuhmon Karikankaalla. Mies haki turvapaikkaa kiinnioton yhteydessä.
Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta sekä käynnistänyt miehen turvapaikkaprosessin.
Kainuun alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Kalevalan alueen rajavaltuutettuun.