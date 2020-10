Kolmen miehen epäillään tulleen luvattomasti Venäjältä Suomeen – hakivat turvapaikkaa

Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillyistä valtionrajarikoksista. Rajavartiosto on myös ollut yhteydessä Venäjän Suojärven rajavaltuutettuun.

Kyseessä on ensimmäinen laittoman maahantulon tapaus Venäjältä Suomeen Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella tänä vuonna.