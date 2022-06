Aseapu Ukrainaan jatkuu, sanoo ministeri Kaikkonen MTV:lle – kiistää Suomen avustavan vain kevyillä varusteilla: "Järeää tavaraa toimitettu"

Ukrainan ylivoimaisesti suurin ase- ja muun avun toimittaja on Yhdysvallat, mutta apua Ukrainaan ovat lähettäneet kymmenet muutkin maat.

– Siitä avusta mitä olemme antaneet voi sanoa, että aivan kuranttia ja jämerää tavaraa siinä joukossa on, vaikka emme ole lähteneet avaamaan sisältöä turvallisuussyistä sen tarkemmin, kertoi puolustusministeri Kaikkonen MTV Uutisille.

Aseapu Ukrainalle jatkuu – koordinaatio on tärkeää

Yhdysvallat on parhaillaan toimittamassa Ukrainalle muun muassa raketinheitinajoneuvoja, joilla voi ampua 80 kilometrin etäisyydelle.

Suomen viimeisimmästä apupaketista päätettiin hiljattain. Sen sisältöä ei ole julkistettu. Suomi on valmis jatkamaan avun antamista.

– Meillä on valmius antaa Ukrainalle puolustusmateriaaliapua myös jatkossa. Tähän asiaan palataan hieman myöhemmin, paljastaa Kaikkonen.

– Eilen pidettiin Yhdysvaltojen vetämän koordinaatioryhmän kokous, jossa on yli 40 maata saman pöydän ääressä. On tärkeää, että tätä apua koordinoidaan. Kaikkien ei tarvitse antaa samaa tavaraa vaan pikemminkin on parempi, että saadaan monipuolinen paketti Ukrainan avuksi, kuvaa Kaikkonen tilannetta.