MTV:n ulkomaantoimittaja Janne Hopsu palasi Qatarista ja kertoo nyt, miksei aio katsoa sekuntiakaan MM-jalkapalloa

Toimittajien tehtävänä on raportoida uutistapahtumista. MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsu palasi jalkapallon MM-kisamaa Qatarista eilen.

– Näyttää siltä, että maassa ei olla vielä kisavalmiudessa. Siellä viimeistellään katuja ja puistoja ja niin edelleen. Yritin myös päästä kisa-alueelle, minulla oli sinne akkreditointi, mutta siitä huolimatta he eivät päästäneet minua alueelle, eikä syytä kerrottu, sanoo Hopsu. Hän epäilee, että kyse on nimenomaan siitä, ettei vielä ole valmista ja järjestäjät eivät halua esitellä keskeneräisiä kisanäyttämöitä.

Qatarin MM-kisat ovat saaneet rajua kritiikkiä jo kisojen myöntämisen jälkeen, maata syytettiin kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan johtoportaan lahjomisesta sekä rajuista ihmisoikeusrikkomuksista. Kisojen myöntämisen jälkeen Fifan johto on muuttunut kokonaisuudessaan, mutta ihmisoikeusrikkomuksia on näytetty toteen. Tuhansien siirtotyöläisten väitetään kuolleen kisojen rakennustyömailla, ja nyt työläisiä on kerrottu häädetyn kodeistaan kisaturistien tieltä.