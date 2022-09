Kaikki, mitä sinun tulee tietää prinsessa Annesta – esti aikoinaan kidnappauksensa, omaa rikosrekisterin ja sai sakot autolla hurjastelusta

/All Over Press

Ainut kuninkaallisen perheen jäsen rikosrekisterillä

Raskas kaasujalka vipatti

Rakkaus hevosiin

Kaksi avioliittoa

Prinsessa Anne on tällä hetkellä naimisissa Sir Timothy Laurencen kanssa. Laurence on eläkkeellä oleva brittiläinen merivoimien upseeri ja entinen kuningattaren tallimestari. Pari avioitui hiljaisessa seremoniassa Presbyterian kirkossa lähellä Balmoralia joulukuussa 1992.

Äitinsä vierellä tämän viimeiset 24 tuntia

Anne on Elisabetin ja Philipin toinen lapsi ja ainut tyttö. Hänellä on vanhempi veli kuningas Charles sekä kaksi nuorempaa veljeä, prinssi Andrew ja prinssi Edward. Kuningatar Elisabetin kuoltua valtaan nousseen Charlesin kanssa Annen sanotaan olevan varsin erilainen. Anne on vahvatahtoinen ja suorapuheinen verrattuna lempeämpään Charlesiin. Jotkut ovat huomauttaneet, että Anne on enemmän isänsä Philipin kaltainen, jonka kanssa heillä sanottiin olevan erityinen side. Charles taas muistuttaa enemmän Elisabetia.