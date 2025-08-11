Prinsessa Annesta 75-vuotispotretti julki – ei aio juhlia

Prinsessa Anne aikoo viettää syntymäpäivänsä purjehtien./All Over Press
Julkaistu 11.08.2025 21:30
Teresia Jokela

Prinsessa Anne viettää 75-vuotissyntymäpäiväänsä 15. elokuuta.

Buckinghamin palatsi on julkaissut uuden potretin prinsessa Annesta hänen 75-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi. Hänen virallinen syntymäpäivänsä on 15. elokuuta.

prinsessa AnneSir Timothy Laurence ja prinsessa Anne yhteispotretissa, joka on otettu prinsessan 75-vuotisyntymäpäivän kunniaksi./All Over Press

Kuvassa on myös hänen puolisonsa Sir Timothy Laurence, ja se on valokuvaaja Chris Jacksonin ikuistama. 

Kuninkaallinen on kieltäytynyt virallisista juhlallisuuksista sekä merkkipäivähaastatteluista. 

Juhlallisuuksien sijaan hän päätti kutsua hyväntekeväisyysjärjestöjensä jäsenet tilaisuuteen Buckinghamin palatsiin.

Syntymäpäivänsä hän viettää kesäisen perinteensä mukaisesti purjehtimalla Skotlannin länsirannikolla puolisonsa kanssa. 

Lähde: The Telegraph

