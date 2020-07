Kaikilla työpaikoilla etätyö ei onnistu edes pandemian riehuessa: Tehtaita uhkaisi sulkeminen, jos tartunta tapahtuisi

– Alkaen tuotteiden valmistamisesta ja sen pakkaamisesta ja edelleen lähettämisestä, eli ihan eläinten teurastamisesta jatkojalostukseen asti kaikki työ on fyysisesti paikalla tehtävää, kertoo Tero Hemmilä, HKScanin konserninjohtaja.

Yhtiöllä on lähes 20 tehdasta Itämeren ympärillä ja se n suurimmat markkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi. Yhtiössä on noin 7 000 työntekijää.

Suurin uhka olisi tehtaan sulkeminen

Hemmilän mukaan yhtiölle suurin uhka olisi se, että infektio pääsisi leviämään henkilöstön keskuuteen ja pahimmassa tapauksessa tehdas jouduttaisiin sulkemaan. Tällaisia uutisia on tullut maailmalta muun muassa Saksasta.

– Mutta onneksemme me olemme erittäin hyvin onnistunut varautumisessa henkilöstön kanssa, vaikka tietenkin yksittäisiä tapauksia meilläkin on tehtailla luonnollisesti ollut, Hemmilä kertoo.

Kysyntä kasvoi ja ylitti alussa tarjonnan

– Food Service -kanavaan HKScanin myymien tuotteiden jalostusaste on keskimääräistä korkeampi, Hemmilä selvittää.

Uusi aalto uhkaa

Hemmilän mielestä uuden aallon uhka on läsnä, mutta tilanne ennakkovarautumisen suhteen on heillä hyvin hallinnassa.

–Tästä on tullut rutiinia siinä mielessä, vaikka tilannetta ei pidä millään lailla väheksyä. Totta kai uudesta aallosta pitää kantaa huolta, Hemmilä toteaa.

HKScan on jatkanut varautumistoimintoja siitäkin huolimatta, että yhteiskunta on jo osittain vapauttunut rajoitteista. Yhtiössä on kaikissa maissa noudatettu konsernin pandemiatyöryhmän määrittelemiä ohjeita infektion varalta.