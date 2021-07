Onko Britannian "pingdemia" mahdollinen Suomessakin? Keskon pääjohtaja ei ole huolissaan tilanteesta

Britanniassa viranomaiset ovat päättäneet höllentää elintarvikealalla työskentelevien karanteenimääräyksiä. Koronavirukselle altistuneiden joukossa on ollut monia kauppojen työntekijöitä, mikä on omalta osin herättänyt huolta kauppojen toimintakyvystä. Päätöksestä on kertonut muun muassa yleisradioyhtiö BBC.

Helander sanoo STT:lle, että kaupan alan turvatoimenpiteet ovat toimineet Suomessa hyvin jo vuoden ajan. Hänen mukaansa koko yhteiskunnan on kuitenkin syytä ottaa epidemian uusi kiihtyminen vakavasti.

– Ne toimenpiteet, joita alettiin jo vuosi sitten kevättalvella toteuttamaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi, ovat toimineet hirveän hyvin. Uskomme ja luotamme, että niiden avulla tilanne pystytään kauppojen osalta hallitsemaan edelleen hyvin, Helander sanoo.

Osaltaan Britannian ruokakauppojen arkea vaikeuttavat myös helteet, jotka kuormittavat kysyntää ja kylmälaitteita. Maan ero EU:sta on puolestaan vaikuttanut osaltaan tuotteiden toimituksiin varsinkin Pohjois-Irlannissa sekä maatalouden työntekijöiden ja kuljettajien riittävyyteen koko maassa.

Kaikki tämä on johtanut kauppojen valikoiman hupenemiseen, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Toimistoarki jatkuu, etätyö mahdollista

Vaikka koronatartunnat ovat Suomessa nousussa, tilanne ei ole ainakaan vielä johtanut terveydenhuollon kuormittumiseen.

Helanderin mielestä maan hallitus joutuu tarkkaan pohtimaan, millaisia rajoitustoimenpiteitä se tässä tilanteessa enää mahdollisesti käyttäisi.

– Elinkeinoelämänkin osalta on varmasti tärkeää, että niin nopeasti kuin mahdollista palattaisiin jonkinlaiseen normaaliin, hän sanoo.

Eräs korona-ajan merkeistä on ollut lisääntynyt etätyö niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Suomessa etätyösuositusta jatkettiin kesän yli muilla kuin epidemian perustasolla olevilla alueilla. Tuolloin sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö sanoivat, että suositusta on tarpeellista arvioida uudelleen jo elokuussa.

Keskolla on noin 46 000 työntekijää, joista suurin osa on tehnyt pandemiankin aikana lähitöitä. Yhtiön toimistotyöläiset ovat työnkuvan yleisen trendin mukaisesti työskennelleet pääosin etänä.

– Toimistojen osalta seuraamme tilannetta. Jos pandemia sen mahdollistaa, pyrimme palaamaan nopeasti lomien jälkeen lähityöhön, mutta sen jälkeen ryhdymme edistämään hybridityöhön toimintatapoja.

Helander näkee, että jatkossa toimistotyötäkin tehtäisiin ensisijaisesti työpaikoilla.

– Yhteisöllisyys on hirveän tärkeää. Se että tavataan kollegoita ja on keskinäistä vuorovaikutusta, on hirveän tärkeää liiketoiminnan kehittämisen kannalta.

Hän kuitenkin uskoo, että pandemian ajalta jää käyttöön paljon aikaisempaa joustavampi mahdollisuus työskennellä eri paikoista käsin.