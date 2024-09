Helsinki-Vantaalla varaudutaan turvatarkastuksen ruuhkiin koko syyskuun ajan

Matkustajien yhä mukanaan kantamat suuret nestemäärät ovat yllättäneet Finavian. Nestesäännöt muuttuivat kuun alussa.



Kuun alussa alkaneet turvatarkastuksen ruuhkat Helsinki-Vantaan lentoasemalla voivat jatkua vielä useita viikkoja.



Lentoasemayhtiö Finavia on varautunut ruuhkautumiseen syyskuun ajan. Finavia on käynnistänyt henkilökunnan rekrytointeja sekä lisännyt työntekijöitä turvatarkastukseen.



Finavian matkustajapalveluista vastaava päällikkö Hanna Hämäläinen kertoo STT:lle, että ruuhkaisimmat ajat lentokentällä ovat aamutunnit kello 6–8 ja iltapäivät kello 14–18.



Hämäläisen mukaan turvatarkastus on ollut torstaina sujuvaa eikä erityisiä ruuhkia ole syntynyt. Keskiviikkona iltapäivällä lentoasemalla oli poikkeuksellisen ruuhkaista.



Viikonloput ovat perinteisesti vilkasta matkustusaikaa, joten tulevaan viikonloppuun on hyvä varata lentokentälle aikaa.



– Ennakoimme, että viikonloppuna on paljon matkustajia, ja muuttuneessa tilanteessa ruuhkat voivat olla mahdollisia, Hämäläinen kommentoi.

Nestemuutos voi jatkua kuukausia

Ruuhkien taustalla ovat syyskuun alussa muuttuneet nestesäännöt. Uusien EU-määräysten vuoksi suurin käsimatkatavaroissa sallittu nestepakkauksen koko on sata millilitraa.



Sadan millin raja oli käytössä Helsinki-Vantaalla kesään 2023 asti, mutta sen jälkeen sallittu pakkauskoko nousi kahteen litraan. Tuolloin lentoasemalla olivat myös uudet läpivalaisulaitteet, eikä nesteitä ja elektroniikkaa tarvinnut enää ottaa pois käsimatkatavaroista.



– Meille on tullut yllätyksenä se, että matkustajilla on niin paljon isoja nesteitä, joita on jouduttu tarkistamaan ja poistamaan laukuista. Siitä syystä turvatarkastus on päässyt ruuhkautumaan, Hämäläinen sanoo.



Käsimatkatavaroissa saa yhä viedä Helsinki-Vantaan lähtevien lentojen turvatarkastukseen yhteensä kaksi litraa nesteitä, ja ne voi pitää tarkastuksen ajan laukun sisällä.



EU-komission nestepäätös on tilapäinen. Hämäläisen mukaan Finavia tulkitsee sen toistaiseksi voimassaolevaksi ja ennakoi, että muutokset jatkuvat jopa usean kuukauden ajan.



– EU-komissio ei ole ilmoittanut päättymispäivää, ja meidän kokemuksen mukaan EU-tasoisia päätöksiä ei tehdä viikko- tai kuukausitasolla, Hämäläinen sanoo.



EU-komission heinäkuisen päätöksen taustalla on epäily siitä, etteivät uudet C3-läpivalaisuskannerit havaitse luotettavasti räjähteitä suuremmista nestesäiliöistä. Päätöksen mukaan rajoituksista voidaan luopua, kun laitteiden toiminta on tarkistettu. Asiasta kertoi aiemmin Yle.



Hanna Hämäläinen sanoo, ettei Finavia ole havainnut skannereissa puutteita.

Osa on myöhästynyt lennoilta