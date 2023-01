Kaija Koo muistelee erikoista keikkaansa – joutui improvisoimaan, kun tekniikka petti: "Löysin takahuoneesta vanhan fläppitaulun"

Hänen lempihahmonsa kaikilta Putous-kausilta on ehdottomasti Leena Hefner os. Herppeenluoma.

– Totta kai tässä on ollut todella paljon hienoja hahmoja, mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen. Hän oli kaunis, rietas ja onnellinen. Häpeämätön, Kaija Koo kertoi MTV Uutisille Putouksen kulisseissa 28. tammikuuta.

Huumorilla on tärkeä rooli hänen elämässään.

– Musta huumori kiinnostaa, ei niin perinteinen. Ehkä sen takia pidän Putouksesta. Huumorissa on tärkeää, että se on improvisoitua, ei valmiiksi opeteltua. Ihmiset itse luovat tilanteessa huumorin. Se on kaikista mielenkiintoisinta.