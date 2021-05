Ruuan raaka-ainehinnat kovassa nousussa koronapandemian aikaan – muutos ei vielä näy kauppalaskussa

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n mukaan esimerkiksi kasviöljyjen raaka-aineen hinta on kallistunut sata prosenttia viime vuoden huhtikuusta.

Viljan maailmanmarkkinahinta on noussut 26 prosenttia ja sokerin 58 prosenttia.

Palmuöljyn hinta on noussut korkeimmilleen 13 vuoteen. Yksi syy hinnannousuun on puute plantaasien työntekijöistä, arvioi Financial Times.