Kahta naista syytetään törkeyksistä ratsastuskoululla Espoossa – "Rikoksen kohteena huomattavan suuri määrä eläimiä"

Haastehakemuksen mukaan tekoaika on ollut tammikuun 2016 lopusta lokakuun 2019 alkupuolelle.

Syytettä on käsitelty tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

– Rikoksen kohteena on ollut huomattavan suuri määrä eläimiä ja teolla on ratsastuskoulutoiminnassa tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä. Rikos on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska (syytetyt) ovat aiheuttaneet pitkään jatkunutta kipua ja tuskaa vastuullaan olleille eläimille, haastehakemuksessa sanotaan.