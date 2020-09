Syyttäjä: Mies piti vähintään sataa nautaa rakennuksessa, jossa oli riittävästi tilaa 20 eläimelle

– Rikoksen kohteena on ollut huomattavan suuri määrä eläimiä, eli vähintään 100 nautaa, joka tekee rikoksesta törkeän, syyttäjä toteaa.

Syyttäjän mukaan laiminlyönti johti naudan lopettamiseen

– Laidunalueella on runsaasti käytöstä poistettuja maataloustarvikkeita ja -koneita, paalausmuovia, metalliromua sekä muuta jätettä, mitä ei ole siivottu pois tai aidattu eläinten ulottuvilta, haastehakemuksessa sanotaan.

– Naudan oikean etujalan vuohisessa on todettu pitkäaikainen vaurio, todennäköisesti nivelrikko, joka on kivulias ja palautumaton muutos, mikä haittaa eläimen liikkumista ja aiheuttaa sille jatkavaa kipua ja kärsimystä, syyttäjä kertoo.

Haastehakemuksen mukaan rikos on tapahtunut loppuvuodesta 2015 loppuvuoteen 2018.