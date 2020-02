Syyttäjä: Tilanpitäjät laiminlöivät eläintenhoitoa törkeästi – "Mitään koiraa ei ole jätetty laatikkoon kuolemaan"

– Pääosa koirista ei ole saanut riittävästi vettä ja sopivaa ravintoa, minkä vuoksi ne ovat olleet nälkäisiä ja janoisia, osaa koirista on pidetty pitkiä aikoja häkeissä, koirien tilat ovat olleet useimmiten siivottomassa kunnossa, koirien sairauksien ja vammojen hoito on laiminlyöty eikä niitä ole viety riittävän nopeasti tai ollenkaan eläinlääkärille, syyttäjä luettelee syytekirjelmässä perusteita syytteelle.

Syyttäjän mukaan koiria on myös hävinnyt tilalta selittämättömästi ja yksi huonokuntoinen koira on astutettu väkisin. Tilalta löytyi haastehakemuksen mukaan kultainen noutaja, jolla oli korvatulehdus, shetlanninlammaskoira, jolla oli avomurtuma jalassa ja Bernin paimenkoira, jolla oli suussaan ilmeisesti suuri kasvain.

– Ainakin yksi koira on jätetty kuolemaan itsekseen eli chihuahua Fanni, joka oli laihtunut, tärissyt ja kouristellut, oli laitettu laatikkoon kuolemaan, syyttäjä katsoo.

"Mitään koiraa ei ole jätetty laatikkoon kuolemaan"



42-vuotias mies kiistää kohdelleensa koiria huonosti ja sanoo kirjallisessa vastauksessaan, että koirat ja kenneltoiminta olivat naisen vastuulla. 39-vuotias nainen myöntää syyllistyneensä perusmuotoiseen eläinsuojelurikokseen jättämällä hevoset ja koirat osittain vaille tarpeellista hoitoa huolimattomuudesta. Nainen sanoo, että esimerkiksi osalla koirista turkki on ollut jonkin aikaa hoitamaton ja kynnet kasvaneet liian pitkiksi. Hän kuitenkin kiistää, että koirat olisi jätetty vaille vettä ja ravintoa ja sanoo, että eläinlääkäriin on otettu yhteyttä sairauksien vuoksi.

– Riidatonta on, että koirien hampaiden hoito on laiminlyöty. Mitään koiraa ei ole jätetty laatikkoon kuolemaan saati koiria hävinnyt selittämättömästi. Koiria ei ole astutettu väkisin.

– Hevosten aitaus on ollut sellainen, että eläimet ovat päässeet sieltä helposti karkaamaan ja vaellelleet itsekseen myös tilan ulkopuolella. Koiria on myös jäänyt hevosten tallomiksi. Ainakin yksi hevonen on jätetty pilttuuseen kuolemaan, syyttäjä sanoo.