Nainen piti koiriaan vuosikausia pienissä, likaisissa häkeissä ilman säänsuojaa – syyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta ja eläintenpitokieltoa

Haastehakemuksen mukaan nainen on muun muassa jättänyt eläimensä vaille hoitoa ja ravintoa tahallaan tai huolimattomuuttaan. Syyttäjä vaatii naiselle ehdollista vankeusrangaistusta ja eläintenpitokieltoa.

Haaastehakemuksesta selviää, että tapauksessa vastaajana toimivalla vihtiläisnaisella on ollut vuosien 2012 ja 2017 välillä hoidossa vähimmillään 12 ja enimmillään 34 koiraa. Niihin on lukeutunut koiranpentuja, joita vastaaja on myynyt.