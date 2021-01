Kahden kapinallisen pankin osinkopäätökset herättävät yhä ihmettelyä – Finanssivalvonta ja kansanedustaja pettyneitä suositusten ohittamiseen

Kansanedustaja hämmästelee

– Pidän huolestuttavana kahden suomalaispankin valitsemaa linjaa maksaa osingot suosituksen vastaisesti. Koronan vuoksi on syytä kaikin tavoin pyrkiä ehkäisemään ennalta vakavia seurauksia talousjärjestelmään, ja pankkisektorin kestävyys on tässä kokonaisuudessa kriittinen tekijä. Lyhyen tähtäimen voitot eivät saa ajaa yhteisen edun edelle, sanoo Viitanen tiedotteessaan.

Muita ei ole valvojan tiedossa

Ei odoteta valtion pelastusta

– Finanssivalvonnan suositus on tässä poikkeustilanteessa ymmärrettävä, mutta Aktia on vakavarainen pankki ja se on pitkään ollut luotettava osingonmaksaja. On tärkeää, että Aktia on kiinnostava sijoituskohde myös tulevaisuudessa, Aktia linjasi tällä viikolla.