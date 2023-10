Kahdelta minkkitarhalta löydetty lintuinfluenssaa

Minkkitarhojen lintuinfluenssakartoituksen ensimmäisissä tuloksissa on todettu lintuinfluenssa kahdelta tarhalta, Ruokavirasto tiedottaa. Lintuinfluenssaa löytyi Vöyrin ja Pedersören kunnissa, Pohjanmaalla sijaitsevilta minkkitarhoilta.

Kartoituksen ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan näytteitä tarhoilta, joilla on minkkejä. Näin siksi, että minkkien lintuinfluenssatartunnat aiheuttavat ihmisten terveydelle suuremman terveysvaaran kuin muiden turkiseläinten lintuinfluenssatartunnat.

Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa on toistaiseksi analysoitu näytteitä 35 kartoitukseen kuuluvalta minkkitarhalta.

Suomessa on 114 turkistarhaa, joilla on minkkejä. Viidellä näistä tarhoista on todettu lintuinfluenssa ennen kartoitusta.