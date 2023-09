Lintuinfluenssa saavuttanut lintuparatiisin – Galapagossaarilla kuolleista linnuista löytynyt H5N1-virusta

Puiston mukaan saarella on jo ryhdytty varotoimiin viruksen leviämisen estämiseksi. Valvonta lintuinfluenssan varalle aloitettiin jo joulukuussa, kun lintuinfluenssaa alkoi esiintyä Etelä-Amerikassa.

H5N1-lintuinfluenssa on tyypillisesti esiintynyt kausiluonteisesti, mutta vuodesta 2021 tapauksia on alkanut tulla ilmi ympäri vuoden. Asiantuntijoiden mukaan virus on levinnyt nyt laajemmalle kuin koskaan.