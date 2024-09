USU: Suomessa todettu tänä vuonna vain yksi luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssatapaus

Suomessa on todettu tämän vuoden aikana vain yksi luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssatapaus, kertoo Uutissuomalainen.



– Tämä vuosi on ollut ihmeellinen. Tauti on hävinnyt, sanoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Matti Nyberg Uutissuomalaiselle.



Ruokaviraston eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksonen kertoo, että tämän vuoden ainoa luonnonvaraisten lintujen tautitapaus todettiin linnusta, joka oli kuollut tammikuussa. Tapaus oli hänen mukaansa viime vuoden epidemian peruja.



Laaksosen mukaan myös muissa Euroopan maissa tartuntoja on todettu tänä vuonna huomattavasti aiempia vuosia vähemmän. Taustalla voi olla lintuinfluenssan kausiluontoisuus ja eri vuosien välinen vaihtelu.



On myös mahdollista, että osa lokkilinnuista on saanut taudille vastustuskykyä. Lintuinfluenssavirus kuitenkin muuntuu helposti ja voi tartuttaa uusia linturyhmiä.