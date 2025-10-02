NHL:n hallitseva mestari Florida Panthers on tehnyt peräti kahdeksan vuoden mittaisen jatkosopimuksen suomalaispuolustajan Niko Mikkolan kanssa.

Panthers kertoi asiasta Suomen aikaan torstaina iltapäivällä.

TSN:n ja The Athleticin toimittajan Pierre LeBrunin mukaan Mikkolan sopimuksessa palkkojen keskiarvo yhtä kautta kohden on viisi miljoonaa dollaria eli 4,26 miljoonaa euroa. Sopimuksen kokonaisarvo on täten 40 miljoonaa dollaria (34 miljoonaa euroa).

29-vuotiaan Mikkolan uusi kontrahti astuu voimaan pian alkavan kauden jälkeen.

– Niko on osoittanut olevansa luotettava puolustaja, joka pystyy käyttämään nopeuttaan ja fyysisyyttään hyväksi kaukalon molemmissa päädyissä, Panthersin GM Bill Zito sanoo seuran tiedotteessa.

– Hän oli korvaamaton palanen meidän kahdella edellisellä mestaruuskaudellamme, ja olemme innoissamme siitä, että hän jatkaa uraansa Florida Panthersissa, Zito lisää.

Mikkola siirtyi kaudeksi 2023–24 Panthersin takalinjoille. Hän on ollut siitä lähtien seuran kantavia voimia.

Lähes kaksimetrinen (198 senttiä) järkäleluutija on noussut myös Suomen puolustajaelitistön joukkoon.

Mikkola siirtyi Pohjois-Amerikkaan kevään 2019 MM-kisojen jälkeen. Hän voitti tuolloin Leijonien kanssa maailmanmestaruuden.

Mikkola oli helmikuussa mukana Suomen 4 Nations -joukkueessa.