Kabulista evakuoitu mies pääsi Suomen lennolle: "Yritin vain pelastaa itseni" – alaikäiset siskot jäivät porttien ulkopuolelle

– En tiennyt, että joutuisin keskelle kaaosta. Hallitus vakuutteli, että Taleban ei pääse kaupunkiin ja että heillä on sadan tuhannen miehen vahvuiset joukot. Muutamassa päivässä koko maa oli Talebanien hallussa eikä meillä ollut mitään mahdollisuutta varautua tilanteeseen.

Kabulin lentokentällä on useita sisäänkäyntejä ja portteja, joille oli viime viikolla kokoontunut arviolta useita kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Ulkoministeriö ohjeisti sähköpostitse

Mies ei alun perin kuulunut Suomeen evakuoitavien listalle eikä pysyvästi Suomessa asuvien konsuliavustettavien joukkoon, sillä hänen oleskelulupansa on määräaikainen. Miehen Suomessa asuva tuttava sai hänet järjestettyä ulkoministeriön sähköpostilistalle, sillä miehen puolisolla on Suomessa pysyvä oleskelulupa.

– Saimme viestin, että paikalla on suomalaisia joukkoja ja että meidän tulisi odottaa, että he auttavat meitä.

Ulkoministeriön ohjeistuksen mukaisesti miehellä ei ollut mukanaan matkatavaroita, sillä evakuointilennoille päästäkseen ihmisten on päästävä ensin läpi Talebanin tarkastuspisteistä.

– En kertonut Talebaneille, että olen menossa kentälle. Näin omin silmin, miten he löivät aseella naisia ja haukkuvat miehiä, joilla ei ole partaa tai pitkää kaapua. Kun katsot heitä, tunnet vain pelkoa. He ovat asuneet vuorilla ja ovat villimpiä kuin villielämet.

– Ainoa toivoni oli, kun näin suomalaisjoukkoja, jotka heiluttivat lippua. Jotkut toiset heiluttivat Yhdysvaltojen, Espanjan tai Saksan lippuja. Minulla oli mukanani nenäliina, johon kirjoitin Finland. Nostin sen ylös ja suomalaiset huomasivat minut. He viittoivat odottamaan, kunnes joku hakisi minut.

Veli pääsi lennolle virkamiehen harkinnan perusteella

– Pyysin heitä päästämään veljeni lentokentän porteista sisään, jossa voisin esitellä hänet yhdysvaltalaisille. Suomalainen virkamies mies auttoi minua ja päästi myös veljeni lentokentälle. Hän sanoi, että tilanne on paha ja jos jätämme hänet, eikä hän pääse Yhdysvaltoihin, hän voi joutua ongelmiin.

Ulkoministeriön mukaan Kabulista on evakuoitu ihmisiä myös yksittäisten virkamiesten tekemän tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Pääosin kyse on konsuliapua saaneiden sukulaisista. Heidät on evakuoitu humanitäärisin perustein tai konsulilain kriisipykälän perusteella.