Afganistanista evakuoidut ovat jättäneet noin 80 turvapaikkahakemusta

Maahanmuuttoviraston mukaan Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on tällä hetkellä alhainen. Afganistanista evakuoitujen ryhmässä on ollut eri-ikäisiä ihmisiä ja useita perheitä. Joukossa on ollut myös lapsia, nuorimmat vauvoja. Ministerien perjantaisessa tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että useimmat Suomeen saapuneet ovat naisia ja lapsia.