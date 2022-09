Energiatekniikan professori Nord Streamin vaurioista: Kaasuputket voivat olla menetetty

Nord Stream -kaasuputkissa oli kaasua, vaikka Venäjä oli jo hyvän aikaa sitten lopettanut kaasun viennin Saksaan. Vakkilainen kertoo, että putkessa on pidettävä kaasua paineessa, koska teräsputken hitseissä on aina huolellisestikin tehtynä ja tarkastettuna hyvin pieniä reikiä, joita kutsutaan hiushuokosiksi.

Energiateollisuuden asiantuntija Heikki Lindsfors pohti Uutisaamussa, onko putkia edes mahdollista enää korjata, ja jos voisikin, on miten vaikeaa korjaustyö olisi.

Merivesi tuhoaa putkia

Juuri meriveden pääsy putkeen on Vakkilaisen mukaan suuri ongelma Nord Stream -putkien tulevaisuuden kannalta. Jykevät, päälle uppoavan laivankin kestävät kaasuputket ovat herkkiä merivedelle, ja merivesikontakti putken sisällä käytännössä tuhoaa putkimateriaalia. Silloin todennäköisesti meriveden kanssa kontaktiin joutunut putki pitää vaihtaa.

Vakkilaisen arvio on, että Nord Stream -putkien korjaustyöt veisivät helposti puolesta vuodesta vuoteen. On sanomattakin selvää, että näin iso operaatio maksaa myös paljon. Vakkilaisen arvion mukaan meren pohjassa kulkeva kaasuputki maksaa noin 10 miljoonaa euroa kilometriltä. Korjaustöistäkin tulisi siis hintavia.

– On hyvä kysymys, kuka sellaista ryhtyy tekemään tällaisissa oloissa.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on johtanut vastakkainasetteluun länsimaiden ja Venäjän välille. Venäjän valtion enemmistöomistama kaasuyhtiö Gazprom katkaisi kaasun siirron Nord Stream -kaasuputkessa elokuun lopussa. Samalla Euroopan halu ostaa kaasua Venäjältä on vähentynyt, koska kaasuostoilla tuetaan myös sotaa käyvän Venäjän valtion taloutta.

Korjaustyöt olisi aloitettava pian

Vakkilaisen mukaan kaasuputken vaurioituminen johtaa helposti koko sijoituksen menettämiseen. Jos se halutaan välttää, on korjaustoimiin tartuttava nopeasti.

– On ihan selvää, että jos tällaista korjausta ei aloiteta, niin helposti on pian satoja kilometrejä putkea käyttökelvottomana ja sitten sen putken saaminen käyttökuntoon on jo aika iso ja todella kallis operaatio.