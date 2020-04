Jyrki Kataiselta jämäkkä mielipide rahan antamisesta yrityksille, joiden pääkonttorit ovat veroparatiiseissa: "Jos ei ole osallistunut talkoisiin, on pikkuisen huonot perusteet pyytää apua omaan asiaan"

– Minua huolestuttaa kovasti se ajatus, että meillä olisi jopa kymmeniätuhansia lapsia, jotka eivät ole koko kevään aikana käyneet koulua. He eivät ole välttämättä saaneet kotoaan tukea etäopiskeluun ja koulut eivät tietystikään tavoita sitten näitä nuoria. Ja tästä voi tulla hyvin vakava pitkällinen ongelma. Samoten sitten kotien moninaiset sosiaaliset ongelmat ovat ymmärtääkseni kärjistyneet, mikä on ymmärrettävää, että näin voi tapahtua, Katainen toteaa.

– Tällä kriisillä on sekä syvälle ja pitkäaikaisesti vaikuttavia taloudellisia vaikutuksia ihan meidän työpaikkakehitykseen ja yritysten kilpailukykyyn, mutta myös vakavia sosiaalisia vaikutuksia.

Katainen uskoo, että Suomen talouden jälleenrakentaminen on todella suuri haaste.

– Nyt jo on varmaa se, että seuraavat kaksi vaalikautta menee vaurioiden korjaamiseen.

– Jokainen ymmärtää sen, että jos veroparatiisissa on yrityksen pääkonttori, tarkoittaen että ollaan minimoitu veronmaksu muihin maihin, joissa toimintaa on, niin silloinhan ei tietenkään ole myöskään kontribuoinut siihen mahdolliseen apuun, jota nyt sitten on pyytämässä, Katainen huomauttaa.