Ilves kompastui SaiPaan, Kärpät shokeerasi tuskaista Pelicansia – näin SM-liigassa pelattiin lauantaina

HIFK voitti tällä viikolla kaikki kolme otteluaan. Lauantai-iltana Ville Peltosen remmi haki vakuuttavan voiton KalPasta lukemin 6–3. Hyökkääjä Kristian Vesalainen on hurjassa vireessä, hän on takonut kahteen edelliseen otteluun peräti kahdeksan tehopistettä. KalPaa vastaan hyökkääjä teki pisteet 1+3. HIFK kiitää 11 ottelun mittaisessa pisteputkessa, se on jäänyt vain kauden avauspelissä ilman pisteitä.