JYP kyykkäsi kotonaan – Jussi Ahokas saattoi hehkuttaa TPS:n tulikuumaa kultakypärää

– Valtteri on erittäin fiksu ihminen ja viimeisen päälle kova urheilija. Hän on ollut vähän myöhäisherännäinen, mutta on hienoa, että oman kylän poika on ottanut tuollaisia askeleita urallaan. Vielä kun on varressa 197 senttiä pituutta ja luistelee noin hienosti, niin se auttaa tähän hommaan, TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas hehkutti 21-vuotiasta puolustajaa.