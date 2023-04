Juuri nyt: Ulkoministeri Haavisto MTV Uutisille – "Ensimmäiset suomalaiset päässeet poistumaan Sudanista"

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo MTV Uutisille, että osa Sudanissa olleista suomalaisista on päässyt pois maasta:

– Olemme pystyneet pitämään kaikkiin suomalaisiin siellä yhteyttä ja minun tietojeni mukaan nyt ensimmäiset suomalaiset ovat päässeet poistumaan maasta. He ovat päässeet maan rajan yli naapurimaihin, Haavisto kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

Haaviston mukaan parhaillaan on meneillään erilaisia evakuointioperaatioita.

– Osa tapahtuu kansainvälisten järjestöjen, mm. YK:n järjestöjen kautta. Osassa sitten on kansainvälinen yhteistyö tärkeää. Olemme tehneet hyvin tiivistä yhteistyötä mm. Ranskan kanssa viimeisinä tunteina.

– Osa on sellaisissa paikoissa, että taistelut ovat siellä lähistöllä. Silloin on erittäin vaikea tulla esimerkiksi kokoontumispaikoille, mutta yritetään saada apua niin nopeasti kuin voidaan.

Haavisto kertoo, että Sudanissa on nyt sisällissotaa muistuttava tilanne.

Sudan on entuudestaan köyhä maa. Haaviston mukaan tilanne lisää humanitaarista kriisiä maassa entisestään.

– Juomavesi on loppu, sähköt poikki, jätehuolto ei toimi, puhelinlinjat eivät toimi. Se on erittäin vaikea tilanne tavallisille siviileille. Khartumista on lähtenyt myös aivan sudanilaisia siviilejä pakoon.