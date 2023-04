UM: Sudanissa olevien suomalaisten tilanne näyttää hyvältä, evakuointeja päästy jatkamaan yöllä

Evakuointeja Sudanista on päästy jatkamaan yöllä, ja maassa olevien suomalaisten tilanne näyttää hyvältä, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle.

Ministeriön tietojen mukaan suomalaisia on ollut maassa kaikkiaan viitisentoista, ja kaikkiin heistä on saatu yhteys. Osa on ollut maassa töissä ja osa vapaa-ajan matkalla.