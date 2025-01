Hamas vapautti neljä israelilaista naissotilasta

Israelin on määrä vapauttaa 200 palestiinalaisvankia tänään. Hamas puolestaan luovutti neljä israelilaissotilasta Punaiselle Ristille.

Kaikki Hamasin vapauttamat neljä israelilaispanttivankia olivat naissotilaita.

Israelin armeijan mukaan naissotilaille suoritetaan lääkärintarkastukset pian kotimaahansa saapumisen jälkeen.

Hamasin vapauttamat henkilöt siirtyivät Punaisen Ristin ajoneuvoihin suorassa tv-lähetyksessä, ja järjestö toimitti heidät Israelin joukkojen luokse.

Lue myös: Hamasin ja Israelin on määrä vapauttaa tänään lisää vankeja

Nainen pitelee kädessään israelilaisen panttivangin Karina Arievin kuvaa. Tel Aviv, Israel 25.1.2025.

Ennen vapauttamista nelikko vietiin suuren palestiinalaisjoukon eteen Gazan kaupungissa ja heitä ympäröi uutistoimisto Reutersin mukaan kymmenet aseistetut Hamasin taistelijat.

Vapautetut sotilaat Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levy ja Liri Albag

Panttivankien vapauttamisen jälkeen Israelin sotilastiedottaja syytti Hamasia tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Sopimuksen mukaan Hamasin piti ensin vapauttaa israelilaiset siviilit, Israelin sotilastiedottaja Avichay Adraee sanoi X:ssä lauantaina.

Hamas julkaissut listan vapautettavista vangeista

Israelin on kerrottu vapauttavan 200 palestiinalaisvankia vankienvaihdossa, jonka on määrä tapahtua myöhemmin tänään.

Hamas on julkaissut listan 200:sta vapautettavasta palestiinalaisvangista. Vapautettavien vankien joukossa on tuomittuja taistelijoita. Reuters kertoo, että osa heistä on elinkautisvankeja, jotka on tuomittu osallisuudestaan kymmeniä ihmisiä tappaneisiin iskuihin. Hamasin mukaan noin 70 vapautetuista vangeista aiotaan karkottaa.

Osapuolten välisessä sopimuksessa aselevon ensimmäisen vaiheen on määrä kestää 42 päivää. Niiden aikana Hamasin on tarkoitus vapauttaa 33 israelilaista panttivankia. Vastineena Israelin on määrä vapauttaa yhteensä noin 1 900 palestiinalaista vankia.

Uutinen päivittyy.