Juupajoen piiritys: Epäilty teki törkeän väkivaltarikoksen ennen virkavallan saapumista, epäilee poliisi

Pirkanmaan Juupajoella eilen kiinni otettua miestä epäillään useista rikoksista. Tutkinnanjohtajan mukaan rikosnimikkeinä on tällä hetkellä muun muassa törkeä pahoinpitely, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ja ampuma-aserikos.

– Siellä epäillään tapahtuneen henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos. Poliisi on saanut ulkopuoliselta henkilöltä kotihälytyksen, jota on lähdetty selvittämään. Siitä tilanne on edennyt tähän piiritykseen.