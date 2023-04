Jussi Tapolalta kovaa tekstiä SM-liigan välierien sukellusilmiöstä – "Ihan perseestä"

Aihe on ollut tapetilla erityisesti Ilveksen ja Pelicansin sarjassa. Ilveksen päävalmentaja Antti Pennanen piti toisen välieräottelun jälkeen vihjailevan puheenvuoron siitä, miten Ilveksen pelaajat eivät heittäydy ja pysyvät pystyssä. Eteen on tullut kuitenkin esimerkkejä, missä sekä Pelicansin että Ilveksen pelaajat ovat tehneet ylikorostuneita eleitä.

Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola on kiinnittänyt aiheeseen huomiota.

– Paljon tuli kovia taklauksia, mutta kukaan ei jäänyt makaamaan jäähän tai pyörittelemään mitään. Varmaan joitakin jäähyjä meni sen takia ohi, mutta pitää antaa HIFK:lle isoa arvostusta tuosta. He ovat julkisuudessakin käsitelleet sitä, että heidän pelaajansa eivät jää makaamaan jäähän. Siihen on helppo hypätä mukaan, kun tiedämme, että vastustaja on reilu ja rehellinen. Ei tarvitse arpoa, että miten tässä käy. Ymmärrän sen, että jos toinen ylikorostaa ja saa jäähyjä, niin eihän siinä hommassa halua toiseksi jäädä. Onhan sekin sitten ihan perseestä, Tapola tykitti, vaatien perään: