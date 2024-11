Juontaja Mikko Suursalmi joutui pistokokeeseen suorassa lähetyksessä – osaisitko ratkaista nämä laskutoimitukset?

Ratkaisut:

Ratkaisu tehtävään 1.1

On selvitettävä on murtoluku 4/7 suurempi vai pienempi kuin 2/3. Murtoluvun nimittäjä eli jakaja kertoo kuinka moneen osaan kokonainen jaetaan ja osoittaja kertoo osien lukumäärän. Näissä murtoluvuissa nimittäjät ovat erisuuret, joten ne on lavennettava yhtä suuriksi ennen kuin osoittajia voidaan vertailla

Koska 12/21 on pienempi kuin 14/21 eli 4/7 on pienempi kuin 2/3, ei kokous ole päätösvaltainen.

Lukujen suuruusero voidaan päätellä ”kansanomaisesti” näin:

Kuudesosaa on suurempi kuin seitsemäsosa, joten koska 2/3 = 4/6, niin neljä kuudesosaa on suurempi luku kuin neljä seitsemäsosaa

Vastaus: Ei ole

Ratkaisu tehtävään 2.1

Prosentti on sadasosa. Sadasosa hinnasta on 1,29 €. Pyöristettynä 1,3 €. Alennuksen määrä saadaan kertomalla 1,3 € ja 30 keskenään: 1,3 € · 30 = 39 €. Lopullinen hinta on 129 € – 39 € = 90 €.

Vastaus: n. 90 €

Huomautus: Koska alennus on todellisuudessa 30 senttiä pienempi on tarkka hinta 90,30 €.

Ratkaisu tehtävään 3.1

Minuutissa eli 60 sekunnissa tipahtaa 20 pisaraa, tunnissa 60 · 20 = 1200 pisaraa. Koska viikossa on 7 · 24 = 168 tuntia, kertyy viikossa yhteensä 1200 · 168 = 201 600 pisaraa.

Valuneen veden määrä on siten 201 600 · 0,05 ml = 10 080 ml = 10,08 l. Ml eli millilitra on litran tuhannesosa.