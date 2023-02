Törkeän helppo vai sittenkin haastava? Koululaisen matikantehtävä aiheutti pöhinää somessa: "Tunnen oloni niin tyhmäksi"

Aika ajoin koululaisten koekysymykset osoittautuvat hankaliksi aikuisillekin. Esimerkiksi tämä mahdoton tehtävä hämmensi suunnattomasti.

Nyt suositulla somesivustolla Redditissä pohditaan koekysymystä, joka ei kenties ole aivan niin mahdoton ratkaista kuin äkkiseltään vaikuttaisi. Tehtävä onkin saanut monen mielestä ansaitsematonta huomiota. Redditissä sitä on "äänestetty" yli 40 000 kertaa, ja lisäksi esimerkiksi News.com.au ja Daily Mail ovat kirjoittaneet vaikeasta tehtävästä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Redditiin jaetun kysymyksen kerrotaan olevan kysyjän vitosluokkalaisen veljen matematiikan kokeesta.

Tehtävä kuuluu näin: "Klein luki 30 sivua kirjasta maanantaina ja 1/8 kirjasta tiistaina. Hän luki loput 1/4 kirjasta keskiviikkona. Kuinka monta sivua kirjassa on?"

Osaatko sinä ratkaista tehtävän?

Näin tehtävää kommentoitiin

Kuvaa on kommentoitu 10 000 kertaa, ja moni kommentoija on ollut hämillään tehtävästä. Toisaalta moni on keksinyt siihen ratkaisun helpostikin. Kenties eniten kommentteja onkin kertynyt siitä syystä, että kaikkien ei ole ollut helppo käsittää, että ratkaisu ei ole selkeä kaikille.

– Tänään opin, että reputtaisin vitosluokan matikan, totesi eräs.

– Tunnen oloni niin tyhmäksi juuri nyt, hah, myönsi toinen.

– 58-vuotias minä kamppailee [tehtävän kanssa], tunnusti eräs.

– Minä olen tyhmä. En uskonut, että siinä oli tarpeeksi tietoa tehtävän ratkaisemiseksi.

– En halua kehua tai mitään, mutta 32-vuotiaana ratkaisin tämän vitosluokan matikanongelman päässäni 20 sekunnissa, kirjoitti yksi.

– Minusta on yllättävää, että niin moni kamppailee tämän kanssa. Muunnat vain niin, että 1/4 on 2/8, ja sitten vastaus onkin aika suoraviivainen, vinkkasi eräs.

Tärkeä huomio tehtävästä

Moni huomautti, että tehtävän ratkaistaakseen on oletettava, että Klein aloitti kirjan lukemisen maanantaina.

– Tietenkin pitää olettaa, että hän aloitti maanantaina. Muuten ei ole ratkaisua, totesi yksi.

– Koko juttu lähtee oletuksesta, että Klein aloitti kirjan maanantaina. Tätä ei suoraan sanota, kirjoitti toinenkin.

– Oletus ei ole se, että hän aloitti maanantaina, oletus on se, että meille on annettu kaikki tieto, jonka tarvitsemme ratkaisun löytämiseen, mikä vaatisi sen, että hän aloitti maanantaina. Se on yleensä turvallinen oletus, koska koe, jossa ei anneta tarpeeksi tietoa vastausten löytämiseksi, ei olisi kovin hyvä koe, kommentoi puolestaan kolmas.

Oikea vastaus

Näin eräs selitti ratkaisseensa tehtävän:

– Luettuaan 20 sivua, hänellä oli 3/8 jäljellä. Joten 30 on 5/8 kirjasta. 30/5 on 6, joten joka 8. osa kirjaa on 6 sivua. 6 x 8 = 48 kirjan sivua.

Toinen kertoi ratkaisseensa tehtävän tällä tapaa:

1 kirja = 30 sivua + 1/8 kirjaa + 1/4 kirjaa

1 kirja = 30 sivua + 3/8 kirjaa

1 kirja – 3/8 kirjaa = 30 sivua

5/8 kirjaa = 30 sivua

1 kirja on 48 sivua

Kolmas teki sen näin:

– Aloita vain laskemaan takaperin. 1/4 (2/8) on jäljellä sen jälkeen, kun on luettu 1/8. Se tarkoittaa, että jäljellä oli 3/8, kun 30 sivua oli luettua, mikä tarkoittaa, että 30 = 5/8x, joten x = 30 * 8/5 = 48.

Laskipa tehtävän miten päin tahansa, vastaus on siis 48 sivua.