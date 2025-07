Juoksijatähti Antti Sainion tyyli herättää huomiota – Tommi Evilä vaikuttui: "En ole ikinä nähnyt kenenkään"

Antti Sainio paransi päättyneissä alle 23-vuotiaiden yleisurheilun EM-kisoissa 400 metrin aitojen Suomen ennätystä kahteen otteeseen. Oskari Mörön vuonna 2016 juoksema 49,04 jäi Sainion jalkoihin, kun tämä pisteli ensin 48,97 ja leikkasi tuoreesta SE:stä seuraavana päivänä vielä neljä kymmenystä aikaan 48,61. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä vakuuttui näkemästään.

Evilä kuvailee Sainiota juoksijana englanninkielisellä termillä mind over matter, jonka mukaan ihmisen henkiset voimavarat ja tahdonvoima voivat toisinaan olla fyysisiä rajoitteita ja haasteita vahvemmat. Sainion kyvyt ovat tulleet esiin myös konkreettisesti.

– Kun Antin aitatekniikkaa katsoo tällä hetkellä, miten hän esimerkiksi (nuorten EM-kisoissa) tuli välieräjuoksussa kymppiaidan yli, en ole ikinä nähnyt kenenkään tulevan niin sulavasti aidalle ja tekevän ylityksen niin viimeisen päälle, Evilä ihmetteli.

– Jos painaa Suomen ennätyksen kahdesti tällaisessa kohdassa, se kertoo siitä, että isojen kisojen kaveri on jalostumassa.

Sainio valmistui keväällä lukiosta ja elokuussa odottaa kokonaan uusi elämänvaihe ja ympäristö, kun juokseminen jatkuu Teksasissa täyden stipendin turvin. Se takaa Sainiolle asumisen, opiskelun, ruokailut, valmennuksen ja kisamatkat.

Sainion tuore Suomen ennätys ei ole loputtoman kaukana MM- tai olympiakisojen finaaliin vaadittavasta tasosta.Tomi Natri /All Over Press

Sainio pääsee yliopiston maineikkaan päävalmentajan Edrick Florealin alaisuuteen, joka on esimerkiksi koulinut Pariisin olympialaisissa sadan metriin kultamitalin ottanutta Julien Alfredia.

– Terveyttä tulevaisuus nyt vaatii. Seuraan hyvin suurella mielenkiinnolla, miten Yhdysvaltojen-projekti lähtee syksyllä liikkeelle. Historia ei ole tulevaisuuden tae, mutta pienenä varoituksen sanana on lausuttava, että meillä on ollut Yhdysvalloissa pikajuoksijoita ja teholajien urheilijoita ennenkin. Siinä on oltava hyvin tarkkana, mutta uskon, että Antilla on sellaiset taustajoukot, jotka pystyvät hyvin valvomaan ja olemaan prosessissa osallisena, Evilä muistuttaa.

– Se on tärkeää, jotta urheilija pääsee oikeasti jalostumaan eikä saa osakseen sellaista roolia, jossa hän itse jalostaa siellä muita huippu-urheilijoita.

Sainiota voi pitää ulosanniltaan aavistuksen poikkeavana urheilijana Suomessa. Olympiavoitostakin jo Ylen haastattelussa puhunut juoksija ei kainostele näyttää syviäkin pettymyksen tunteita. Kristillisen vakaumuksen julkinen ilmaiseminen ei liioin vaikuta ujostuttavan.

– Hänellä ei tunnu olevan ylimääräisiä suodattimia. Hetkessä läsnä, hyvin spontaani, antaa suoritukselle kaikkensa ja antaa ennen kaikkea sen puhua. Antin kokonaisvaltainen ja vahva usko niin itseensä kuin ylempiin voimiin auttavat häntä menemään, sanotaan tässä tapauksessa, aitojen yli.