Juoksijatähdella hurja vaiva – kiusallinen oksennusongelma piinasi vuosia

Norjalainen tähtijuoksija Henriette Jäger kertoo löytäneensä ratkaisun oksennusongelmaansa.

Henriette Jäger on kärsinyt vuosia kiusallisesta oksennusongelmasta. Norjalaistähden jokainen 400 metrin kilpailu on päättynyt oksentamiseen. Nyt ongelmaan on löytynyt ratkaisu.

– Olemme etsineet pitkään ratkaisua oksennusongelmiini, ja luulen, että olemme keksineet jotain viime kuukausina, Jäger sanoi NRK:lle.

Ongelma ei ole hidastanut Jägerin vauhtia radalla. 22-vuotias juoksija on ehtinyt voittaa urallaan sisäratojen MM-pronssia ja EM-hopeaa viime talvena. Vuoden takaisessa olympiafinaalissa Jäger oli kahdeksas.

Kuluva kesä on ollut norjalaiselle jo nyt menestys. Kesäkuussa hän juoksi Timanttiliigan kilpailussa Oslossa 400 metrillä kakkoseksi ennätysajallaan 49.62. Heinäkuussa Jäger pokkasi alle 23-vuotiaiden EM-kultaa Norjan Bergenissä ajalla 49.74.

Kultajuoksu oli Jägerin mukaan ensimmäinen, jonka jälkeen oksennus ei lentänyt.

Hän kertoo hakeneensa oksennuspulmaansa ratkaisua Norjan huippu-urheilusta vastaavan Olympiatoppenin kanssa. Nyt ratkaisu näyttää löytyneen.

Jäger kertoo, että viimeisen vuoden aikana tehtyjen testien perusteella on löydetty tuote, joka hillitsee hänen vatsahappojaan. Jäger ei kuitenkaan halua paljastaa tarkemmin, mistä tuotteesta on kyse.

Vaivasta eroon pääseminen on ollut helpotus juoksijalle. Jäger sanoo ongelman vaikuttaneet häneen henkisesti ja fyysisesti.

– Se on luonnollisesti ollut suuri taakka. Todella tylsää. Kukaan ei halua oksentaa, mutta yritän olla ajattelematta sitä, Jäger sanoi.

– EM-kisojen jälkeen oli todella mukavaa. Kun juoksee niin paljon kisoja ja päivät ovat hektisiä, on hyvä, ettei ole tuollaista vavaa kaiken lisäksi. Olen todella kiitollinen, että olen päässyt siitä eroon.

Jäger juoksee lauantaina 400 metriä Timanttiliigan Sleesian osakilpailussa Puolassa. Norjalainen pääsee kovaan kyytiin, sillä mukana on matkan kaksi kauden kovinta menijää, Bahrainin Salwa Eid Naser ja Dominikaanisen tasavallan Marileidy Paulino. Jäger on kauden tilastossa kahdeksantena.

– Se on aika brutaali testi. Kisa on samaa tasoa kuin voisi olla Tokion MM-kisojen finaalissa, joten huominen (lauantai) antaa joitain vastauksia.

