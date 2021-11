Junassa olleet kertovat hetkistä, kun veitsimies hyökkäsi Saksassa – tekijä valitsi uhrit "umpimähkäisesti", tämä tapauksesta tiedetään

Poliisin tiedottaja Florian Beck kertoo Reutersin mukaan, että uhreilla ei ole hengenvaaraa. Deutsche Wellen mukaan kaksi uhreista on edelleen sairaalahoidossa.

Saksassa asuva 27-vuotias syyrialainen mies on pidätetty tapaukseen liittyen. Mies tuli Saksaan pakolaisena sodan runtelemasta Syyriasta vuonna 2014.

Matkustajat istuivat tunteja junassa iskun jälkeen

Epäilty kärsi harhaluuloista ja valitsi uhrit umpimähkään

Teko ei liity terrorismiin

Hyökkäyksessä mies käytti teräaseenaan taitettavaa vetiseä, jonka terä on noin 8 sentin mittainen.

Poliisin mukaan epäilty on kertonut kantavansa veistä mukanaan usein omaksi turvakseen. Hän on kertonut tunteneensa pitkää, että hänen turvallisuutensa on uhattuna.