Juna kulkee myös pääsiäisenä – näin VR ja Finnair liikuttavat matkailijoita juhlapyhinä

Pääsiäinen on perinteisesti ollut Suomessa juhlapyhä, jolloin monet pyrkivät lähtemään pitkille vapaille kohti pohjoista. Koronavirusepidemian vuoksi suomalaisia on kehotettu pysymään kotona ja lisäksi Uudenmaan maakunta on eristetty muusta Suomesta.