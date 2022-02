Julkkiksilla tunteet kuumenevat entisestään: "Nyt alkaa leiriläisistä paljastumaan uusia piirteitä"

Olen Julkkis... Päästäkää Minut Pois! -ohjelman kuudennessa jaksossa alkaa julkkisten tunteet kiristymään. Osa julkkiksista on voinut myös huonosti heikon ruuan ja kuumuuden vuoksi. Tosi-tv-tähti Jeffrey Lawman kärsii vatsavaivoista.

– Edelleen tuntuu siltä, että tulee läpi. Tämä on nyt toinen päivä, kun on ollut vatsavaivoja. On todella vaikea nukkua, mies kuvailee.