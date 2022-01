Sara Sieppi avoimena uutuusohjelmassa: "On ollut kaikki sydänviat, burn outit ja univaikeudet"

Ex-missinä ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Sara Sieppi kertoo tehneensä töitä niin paljon, että hänellä on ollut vaikeuksia oman terveytensä kanssa.

– En muista, että milloin olisin ollut esimerkiksi viikon tekemättä mitään töitä tai kolmea päivää. Minulla on ollut työt vahvasti läsnä ihan koko ajan. On ollut kaikki sydänviat, burn outit ja univaikeudet ja huomasin, etten nauti enää siitä työstä, vaan se on sellaista pakkopullaa, Sieppi kuvailee.